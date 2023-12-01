Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Политолог Крылов объяснил, почему Израилю невыгодно расправиться с ХАМАС

Политолог Крылов объяснил, почему Израилю невыгодно расправиться с ХАМАС

Израилю крайне невыгодна окончательная победа над ХАМАС, потому что в этом случае Тель-Авиву придется садиться за стол переговоров с Палестиной и решать давно назревшие проблемы при содействии международного сообщества.

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