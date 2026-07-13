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Хеллибак хочет перейти в «Баффало». Голкипер играет за «Виннипег» с 2015 года (Дэвид Паньотта)

Инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта заявил на подкасте Hello Hockey, что вратарь « Виннипега » Коннор Хеллибак хочет перейти в « Баффало ».

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