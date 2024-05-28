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Русский «Каравон» открыл череду национальных праздников в Татарстане

Русский «Каравон» открыл череду национальных праздников в Татарстане

На фестиваль фольклора приехали более 170 народных коллективов из Татарстана и регионов России.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон», который ежегодно проходит в старинном селе Никольское Лаишевского района Татарстана, открыл череду национальных праздников, отмечаемых в республике.

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