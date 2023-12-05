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  • NADEGDA PAYNYH
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Под Астраханью в страшном столкновении «форда» с КАМАЗом погибли три человека из иномарки. Видео

Под Астраханью в страшном столкновении «форда» с КАМАЗом погибли три человека из иномарки. Видео

Водитель грузовика госпитализирован. 4 декабря в 20:40 в приволжском районе на 7-ом километре автодороги Три Протока - Яксатово 43-летний водитель Ford Mondeo, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в ехавший сеновоз «КАМАЗ» с прицепом под управлением 50-летнего водителя.

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