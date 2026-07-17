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Zero Hedge

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Watchdog Uncovers Over $750 Million In Improper Unemployment Insurance Payments In New York

Watchdog Uncovers Over $750 Million In Improper Unemployment Insurance Payments In New York

Watchdog Uncovers Over $750 Million In Improper Unemployment Insurance Payments In New York Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The Department of Labor and its Office of Inspector General (OIG) have deployed a joint federal strike team to New York to address "rampant" unemployment insurance fraud plaguing the state.

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