Военное обозрение

3 465 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Цуканов
    Жечь свинорылых укрожидонацистовРСЗО «Град» с тер...
  • Леонид
    Доставкой своим ходом в Москву? :-)ЧВК «Вагнер» пере...
  • Traveller
    Так и хочется задать три вопроса. 1. Сколько стоит содержать две дивизии военного времени призванных бездельников-сро...Президент России ...

Спрос на зарекомендовавшую себя с лучшей стороны в СВО БМП-3 со стороны военных вырос в разы

Спрос на зарекомендовавшую себя с лучшей стороны в СВО БМП-3 со стороны военных вырос в разы

Боевая машина пехоты БМП-3 прекрасно зарекомендовала себя в зоне спецоперации, спрос на данную бронетехнику возрос в разы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх