В США порассуждали об ультиматуме Трампа Путину и Зеленскому

Бывший американский президент и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп может положить конец конфликту на Украине с помощью ультиматума украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе России Владимиру Путину.
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