Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, отправил поздравительную телеграмму Талгату Таджуддину, председателю Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), и выразил свои поздравления всем мусульманам России по случаю праздника Ураза-байрам и завершения месяца Рамадан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии