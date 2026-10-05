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Царьград

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Le Figaro: пожар на авианосце "Шарль де Голль" потушили за час

Le Figaro: пожар на авианосце "Шарль де Голль" потушили за час

На французском авианосце "Шарль де Голль" в Тулоне произошел пожар в техническом помещении. Экипаж и пожарные быстро справились за час с четвертью.

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