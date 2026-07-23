"Не имеют права на существование". Драпатый оказался нацистом

Очень плохо, что этому ... пидоратому в своё время дали возможность выйти из котла... Лучше бы он там подох, мразота!...

Алексей Горшков

Сдаётся мне - не знаю почему - что он ненадолго! И Главнокомандующие ВСУ будут меняться в 404-й как Премьер-министры в Великобритании - мы не будем запоминать их фамилий!