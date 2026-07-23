На смену "мяснику" Александру Сырскому, которого еще недавно требовали отправить в отставку участники уличных протестов, в украинской армии появился новый главком — Михаил Драпатый.
"Не имеют права на существование". Драпатый оказался нацистом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Очень плохо, что этому ... пидоратому в своё время дали возможность выйти из котла... Лучше бы он там подох, мразота!...
Ответить
1 м.
Алексей Горшков
Сдаётся мне - не знаю почему - что он ненадолго! И Главнокомандующие ВСУ будут меняться в 404-й как Премьер-министры в Великобритании - мы не будем запоминать их фамилий!
Ответить
1 м.
Александр Николаев
Мочить гниду! Работайте, братья!
Ответить
1 м.
Свежие комментарии