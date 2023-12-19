Премьер Ирландии в беседе с пранкерами заявил, что не видит Украину в ЕС

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) рассказал про миграционный кризис в стране и признался, что не видит перспектив вступления Украины в Евросоюз.
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