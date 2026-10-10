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В Киеве остановлено метро, начались перебои с водой и электричеством

В Киеве остановлено метро, начались перебои с водой и электричеством

Киев, 10 октября 2026 года. Столица Украины столкнулась с серьёзными коммунальными и транспортными сбоями: в городе полностью остановлено движение метрополитена, фиксируются перебои с водоснабжением и подачей электроэнергии.

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