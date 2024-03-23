Ночной налёт на Киев: центры принятия решений покрошили «Кинжалами»

А Буданов пропал из эфира после удара по ГУР Украины В ночь на 21 марта ВКС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации Сил специальных операций и иностранных наемников.
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