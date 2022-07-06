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Радимов в прогнозе объяснил, почему «Зенит» выиграет у «Спартака» со счётом 3:1

Радимов в прогнозе объяснил, почему «Зенит» выиграет у «Спартака» со счётом 3:1

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение в эфире «Матч ТВ», что пришедший из «Сочи» Матео Кассьерра способен заменить Артема Дзюбу и Юри Алберто, а также сделал прогноз на матч за Суперкубок.

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