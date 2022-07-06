Радимов в прогнозе объяснил, почему «Зенит» выиграет у «Спартака» со счётом 3:1

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение в эфире «Матч ТВ», что пришедший из «Сочи» Матео Кассьерра способен заменить Артема Дзюбу и Юри Алберто, а также сделал прогноз на матч за Суперкубок.