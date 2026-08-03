Минздрав против сигарет: Израиль выбирает картинки вместо слов

Есть в истории борьбы государства с табаком что-то неизбежно театральное: сначала человечество десятилетиями убеждало себя, что дым — это стиль, элегантность и почти философское занятие («сигарета в руке Хамфри Богарта» стоит отдельного музея), а затем принялось методично, страну за страной, развенчивать этот миф самым прямолинейным из возможных способов — фотографиями гниющих лёгких на пачке сигарет .