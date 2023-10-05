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Финский турист Перттула: западные санкции не повлияли на жизнь россиян

Финский турист Перттула: западные санкции не повлияли на жизнь россиян

Не раз бывавший в России финн Юха Перттула сегодня заскочил в Санкт-Петербург. Вот что его поразило © РИА Новости Алексей Даничев Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Турист из Финляндии Юха Перттула посетил Санкт-Петербург.

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