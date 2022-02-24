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Почему закомплексованные мужчины «мстят» красивым женщинам

Почему закомплексованные мужчины «мстят» красивым женщинам

К теме о закомплексованных мужчинах и красивых женщинах меня буквально подтолкнула одна ситуация, которая произошла после программы на латвийском ТВ! Ничего особенного в этой передаче не было – три популярных человека посещают латвийские семьи, чтобы понять, как латыши могут принять гостей… Видимо, «ставка» была на известных людей, но… Если два человека, действительно, были популярными людьми в Латвии – экс-министр благосостояния Латвии Рамона Петравича, и латвийский профессиональный баскетболист и боксер Каспар Камбала… Г-жа Петравича именуется в Латвии, как самый красивый и элегантный политик Сейма, а г-н Камбала – силен, харизматичен и обаятелен.

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