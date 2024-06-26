ТОП экскурсионных мест Мангистау: Бозжыра, Шеркала и Торыш

Мангистау – самая удалённая область Казахстана, вотчина порывистых ветров и бескрайних степей, уже изведанных достопримечательностей и тех чудес, которые путешественникам только предстоит открыть для себя.
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