Вильфанд: Крайне холодная погода ожидается в ряде регионов РФ

Представитель Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации Роман Вильфанд поделился сведениями о том, что на территории Урала, Сибири и ряда прочих регионов в ближайшее время воздух остынет куда ниже, чем при нормальных условиях.