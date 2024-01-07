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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тардиф о ситуации с апелляцией ФХР на штраф из-за Федотова: «Комментариев нет. ИИХФ только обратила внимание на то, что он продолжает играть»

Об этом сообщил президент международной федерации Люк Тардиф. «Комментариев нет. ИИХФ только обратила внимание на то, что Федотов продолжает играть», – сказал Тардиф.

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