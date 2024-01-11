В интервью Литовскому радио и телевидению Зеленский подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) обязаны продолжать адаптироваться к ситуации на передовой, так как пассивность может дать России возможность восстановить свою военную мощь.
Зеленский заявил, что будет двигать линию соприкосновения
Комментарии
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Юрий Николаев
Зеленский заявил, что будет двигать линию соприкосновения. Ээээээ, господин ЗЕ торчок, а можно полюбопытствовать. Где вы собрались остановить движение этой вашей линии соприкосновения, на Днепре или на границе с польшей?? Нам вот ну ООООООчень любопытно! Думаю на границе с польшей будет в самый раз! Мы уж так и быть согласимся! Гы гы гы!!!
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