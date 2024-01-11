Юрий Николаев

Зеленский заявил, что будет двигать линию соприкосновения. Ээээээ, господин ЗЕ торчок, а можно полюбопытствовать. Где вы собрались остановить движение этой вашей линии соприкосновения, на Днепре или на границе с польшей?? Нам вот ну ООООООчень любопытно! Думаю на границе с польшей будет в самый раз! Мы уж так и быть согласимся! Гы гы гы!!!