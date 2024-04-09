Аршавин про гол сына за «Спартак» с углового: «Порадовался, но не поздравлял. Надеюсь, он так каждую неделю забивает»

Ранее 11‑летний Арсений Аршавин, который занимается в академии «Спартака», забил прямым ударом с углового в матче Всероссийского детского турнира на призы Олега Романцева с командой «Виста Джуниор» (14:1).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мевдедева о самых дорогих покупках: «Крестик за 700 с чем-то тысяч. Считаю, что такие покупки должны быть, особенно у девушки»
- Михаил Мишустин: «МОК препятствует участию россиян во всемирных состязаниях. В этой ситуации мы активно развиваем новые форматы соревнований»
- Открылась регистрация на полумарафон «Лужники». Забег пройдет 18 августа
Свежие комментарии