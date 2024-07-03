Число жестоких убийств в Амстердаме уже превысило общее число 2023 года

Общее число насильственных смертей в столице Нидерландов в 2024 году достигло 12 и превысило общее число людей, погибших в результате насилия в Амстердаме за весь 2023 год, сообщило 3 июля издание NL Times.
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