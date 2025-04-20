Ford прекращает поставки автомобилей в Китай. Что происходит?

Американский производитель приостановил поставки некоторых своих моделей в Поднебесную. Решение принято из-за высоких импортных пошлин — таким образом, Ford хочет избежать уплаты тарифов, которые сейчас, как сообщается, на ряд автомобилей достигают ….
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