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Свежие комментарии

Ford прекращает поставки автомобилей в Китай. Что происходит?

Американский производитель приостановил поставки некоторых своих моделей в Поднебесную. Решение принято из-за высоких импортных пошлин — таким образом, Ford хочет избежать уплаты тарифов, которые сейчас, как сообщается, на ряд автомобилей достигают ….

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