Финансист Фрумина: банк имеет право заморозить деньги на счете по двум причинам

Заморозка средств на банковских счетах возможна в двух основных случаях — подозрения в незаконных операциях и непогашенные задолженности, рассказала завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.
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