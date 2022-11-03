Военное обозрение

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Эрдоган: Президент России не тот человек, который начнёт пятиться назад при оказании на него давления

Эрдоган: Президент России не тот человек, который начнёт пятиться назад при оказании на него давления

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние дни, как сообщается, получил рекордное число запросов на интервью от представителей западных средств массовой информации.

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