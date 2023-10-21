Как сказал древний протоукр Сунь-Цзынчук: «Война — это путь обмана». Ну а дальше были рассуждения о том, что если пэрэмогаешь — делай вид, что у тебя одна сплошная зрада.
Кажется, Россию заманивают в ловушку
Комментарии
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Борис Виленский
Украина совсем не нужна (её придумали), а вот русская земля должна к нам вернуться.
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13 час.
Леонид Попивняк
.....недогосударство окраина должно исчезнуть с карты мира........
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10 час.
Вик Норд
Что Вам сказать больше нечего?Придумали,не придумали...,вы смысл прочитанного поняли?🤡
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3 час.
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