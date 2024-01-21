О самой большой ошибке товарища Сталина

"Так уже было, а товарищ Сталин не вздёрнул в Нюрнберге рядом с немецкими нацистами ни одного из тысяч и тысяч их пособников....... И как теперь уже становится ясно – недовоёванная война. С ЧЬЕЙ ЖЕ СТОРОНЫ "НЕДОВОЁВАННАЯ" ВОЙНА?! СО СТОРОНЫ СССР ВОЙНА БЫЛА ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ И ОН ПОБЕДИЛ В ЭТОЙ ВОЙНЕ. СО СТОРОНЫ ЕВРОФАШИСТОВ ВОЙНА ВСЕГДА "НЕДОВОЁВАННАЯ"!

Виктор Полуэктов

Даже еврофашисты были разгромлены не все. Как сказа как-то в запале с экрана Кедми (и был прав ведь, зараза), что фактически вся Европа всегда была фашистской. Я лично давно понял, что р а с и з м, на котором фундаментально построен весь колониализм евродержав, не более чем одна ступень ниже на той же самой лестнице к господству сверхчеловеков над всеми прочими унтерменшами и агорибенами, частично вообще вписанными в "говорящую фауну". Просто тот же германский или японский нацизм периода Второй Мировой был более радикален, чем колониализм той же Бельгии, выставлявшей туземцев в зоопарках или Великобритании в её индийских колониях. Ну а то, что позже творили французы в Алжире и Конго... тот же самый фашизм. Во имя обеспечения Франции. Про Америку разговор отдельный и длинный. Но она ни на йоту не лучше.