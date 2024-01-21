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Славянская доктрина

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О самой большой ошибке товарища Сталина

О самой большой ошибке товарища Сталина

Исторические напёрстки О самой большой ошибке товарища Сталина Эпиграф: «Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «хайль» в чей-то персональный адрес – знайте, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение!» (к/ф «17 мгновений весны») Новость: Верховный кассационный суд Италии (читай – Конституционный, чьи решения не подлежат обжалованию) постановил впредь не признавать преступлением фашистское приветствие, так называемый «римский салют», если оно не «несет опасности возродить фашизм».

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Так уже было, а товарищ Сталин не вздёрнул в Нюрнберге рядом с немецкими нацистами ни одного из тысяч и тысяч их пособников....... И как теперь уже становится ясно – недовоёванная война. С ЧЬЕЙ ЖЕ СТОРОНЫ &quot;НЕДОВОЁВАННАЯ&quot; ВОЙНА?! СО СТОРОНЫ СССР ВОЙНА БЫЛА ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ И ОН ПОБЕДИЛ В ЭТОЙ ВОЙНЕ. СО СТОРОНЫ ЕВРОФАШИСТОВ ВОЙНА ВСЕГДА &quot;НЕДОВОЁВАННАЯ&quot;!
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14 час.
Юрий Ильинов
СССР был развален и капитулировал. Будем надеяться, что нынешняя Россия довоюет на фронте и восстановит Правду на Земле.
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14 час.
Виктор Полуэктов
Даже еврофашисты были разгромлены не все.  Как сказа как-то в запале с экрана Кедми (и был прав ведь, зараза), что фактически вся Европа всегда была фашистской. Я лично давно понял, что р а с и з м, на котором фундаментально построен весь колониализм евродержав, не более чем одна ступень ниже на той же самой лестнице к господству сверхчеловеков над всеми прочими унтерменшами и агорибенами, частично вообще вписанными в &quot;говорящую фауну&quot;. Просто тот же германский или японский нацизм периода Второй Мировой был более радикален, чем колониализм той же Бельгии, выставлявшей туземцев в зоопарках или Великобритании в её индийских колониях. Ну а то, что позже творили французы в Алжире и Конго... тот же самый фашизм. Во имя обеспечения Франции. Про Америку разговор отдельный и длинный. Но она ни на йоту не лучше.
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12 час.

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