«Провокаторы!» – глашатаи Лукашенко обрушились на критиков решения Батьки отвести войска от Украины

Александр Глущенко наберите в поисковике "СДЕЛАНО У НАС --НАМ ЕСТЬ , ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ" и там бел-ии НЕТ ВОБЩЕ И СОВСЕМ..

ВМ Вениамин Мельников Уважаемый Глущенко,Вы не поняли то,о чем я написал.а скорее все Вы поняли. "Сделано у нас нам есть чем гордится"-а что конкретно сделано и сколько сделано? Например, сколько сделано гвоздей?