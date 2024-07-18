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Фабио Миретти продлил свой контракт с "Ювентусом" до 2028 года

Фабио Миретти продлил свой контракт с "Ювентусом" до 2028 года

Фабио Миретти, 20-летний полузащитник "Ювентуса", подписал новый контракт с клубом до 2028 года. Ранее он выступал за основную команду с 2021 года, а в прошлом сезоне провел 25 матчей в Серии А, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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