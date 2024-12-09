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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артига о 13-м месте «Химок»: «Вторая часть будет проще: 7 игр дома, 5 — на выезде. Надеюсь, это позволит выступить лучше» 

Тренер подмосковного клуба высказался после матча Мир РПЛ с «Динамо» (1:4). После 18 туров «Химки» занимают в таблице 13-е место.

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