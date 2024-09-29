Грузия предложила России перейти к действенным шагам по улучшению отношений с Абхазией и Южной Осетией

Власти Грузии выразили надежду на переход к практическим шагам в отношении заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которое касается помощи в налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией.
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