Что такой "Рой.Маркет"? У бойцов на СВО много вопросов. А ответов нет. Царьград обратился к нашим военным с просьбой прокомментировать нововведения.
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