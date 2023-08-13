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СТС покажет фильм «King’s Man. Начало»

СТС покажет фильм «King’s Man. Начало»

Российская телевизионная премьера фильма «King’s Man. Начало» состоится на СТС 18 августа 2023 года. InterMedia напоминает, что это приквел кинофраншизы «Kingsmen», рассказывающий об истории создания вымышленной британской секретной спецслужбы.

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