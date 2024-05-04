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Бабаев о Максиме Третьяке: «Говорить о переходе в «Салават» преждевременно. Они еще не определились: использовать кого‑то из «Тороса» или со стороны»

Ранее появилась информация о том, что после 4 сезонов в «Сочи» голкипер станет игроком уфимского клуба.

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