Кардиолог объяснил внезапную смерть актера Меленчука в 31 год

Российский актер Павел Меленчук скончался 31 августа, не дожив неделю до своего 32-летия. Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в эксклюзивной беседе с aif.
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