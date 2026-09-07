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US Open. 4-й круг. Хачанов сыграет с Тьеном, Зверев – с Дардери, Серундоло поборется с Блоксом, Ван де Зандшульп – с Жеа

Карен Хачанов сыграет с Лернером Тьеном в четвертом круге US Open. Первый сеяный Александр Зверев встретится с Лучано Дардери.

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