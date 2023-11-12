Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вашингтон объявил Украине голодомор

Вашингтон объявил Украине голодомор

В бюджете США нет ни цента для Зеленского. Поддержать Киев из «черной кассы» тоже не выйдет Михаил Зубов На фото: президент США Джо Байден (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Валерий Гарбузов Константин Смирнов В ночь на пятницу (по Москве) президент Джо Байден все-таки подписал бюджет США.

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Комментарии
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Надежда
Фашингтон найдет способ заставить европу снова оторвать от своего бюджета и отдать &quot;голодоморянам&quot;!
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13 час.

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