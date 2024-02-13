Бочкарев: производство готовых блюд появится в бывшей промзоне в Зеленограде

Инвестор реконструирует один из домов на границе бывшей промзоны в Зеленограде в ближайшее время. Здание приспособят для производства готовых блюд, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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