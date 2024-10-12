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Эдерсон о «Золотом мяче»: «Надеюсь, Винисиус выиграет. Он заслужил за все, что сделал в прошлом сезоне»

«Золотой мяч»? Надеюсь, Винисиус Жуниор выиграет его. Он заслужил его за все, что сделал в прошлом сезоне, в Лиге чемпионов», – сказал вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии в интервью TNT Sports Brazil.

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