Фицо обсудил с Путиным в Кремле ситуацию на Украине

Фицо сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию на Украине Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине, а также отношения между Москвой и Братиславой.
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