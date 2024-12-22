Фицо обсудил с Путиным в Кремле ситуацию на Украине

Фицо сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию на Украине Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине, а также отношения между Москвой и Братиславой.