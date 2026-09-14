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Симферопольцу грозит уголовное дело за попытку подкупить полицейских

Симферопольцу грозит уголовное дело за попытку подкупить полицейских

Жителю Симферополя грозит уголовное дело за попытку дачи взятки полицейским. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

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