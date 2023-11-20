Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрис Хартманис
    Ждем когда начнет снимать порноЛобода, желавшая ...
  • Валерий
    Где правовая оценка ее деятельности? В случае совершения ею противоправной деятельности включаются процессуальные про...Лобода, желавшая ...
  • Валентин Воробьев
    "Лишил воинского звания капитана" это как понимать? Правильнее будет - разжаловать в рядовые.За уклонение от с...

В Херсонской области начали бесплатно выдавать газ для готовки

В Херсонской области начали бесплатно выдавать газ для готовки

Каждый житель Херсонщины имеет право получить 2 баллона "голубого топлива" в месяц.Глава Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в регионе началась бесплатная раздача газа для приготовления пищи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх