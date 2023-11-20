В Херсонской области начали бесплатно выдавать газ для готовки

Каждый житель Херсонщины имеет право получить 2 баллона "голубого топлива" в месяц.Глава Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в регионе началась бесплатная раздача газа для приготовления пищи.
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