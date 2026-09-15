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Царьград

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Associated Press: Суд присудил Ким Кардашьян €1 за ограбление в Париже

Associated Press: Суд присудил Ким Кардашьян €1 за ограбление в Париже

Французский суд присудил Ким Кардашьян символическую компенсацию в один евро за ограбление в Париже в 2016 году, когда у неё украли украшения на €9 млн.

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