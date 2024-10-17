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Русская весна

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В США посмеялись над реакцией Сырского на «план победы» Зеленского

В США посмеялись над реакцией Сырского на «план победы» Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся в эфире YouTube-канала Deep Dive, обсуждая с подполковником ВС США в отставке Дэниэлом Дэвисом странное поведение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время зачитывания «плана победы» Владимиром Зеленским.

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