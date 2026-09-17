Что на самом деле означает слово «война», произнесённое Берлином и Москвой? Почему реабилитация пособников нацистов в Латвии опасна для всей Европы? Почему Бельгия стала островом прагматизма в Брюсселе, приютившем ЕС и НАТО? И что должно произойти, чтобы европейцы снова спросили: «Зачем мне эта война?» Права человека и историческая память Уголовное дел.
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