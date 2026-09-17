Татьяна Жданок: Европа стоит на пороге войны, которую ей навязывают пешки

Что на самом деле озна­ча­ет сло­во «вой­на», про­из­не­сён­ное Бер­ли­ном и Моск­вой? Поче­му реа­би­ли­та­ция пособ­ни­ков наци­стов в Лат­вии опас­на для всей Евро­пы? Поче­му Бель­гия ста­ла ост­ро­вом праг­ма­тиз­ма в Брюс­се­ле, при­ютив­шем ЕС и НАТО? И что долж­но про­изой­ти, что­бы евро­пей­цы сно­ва спро­си­ли: «Зачем мне эта вой­на?» Права человека и историческая память Уго­лов­ное дел.