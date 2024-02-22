У Олега было чем привлечь женщин - ведь он был согласен жениться!

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Комментарии
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Майя Maja
А он всё молодится. И пребывает в кураже От прелестей девицы. Одрябли мышцы, а живот Мешает застегнуться. Ему ж покоя не даёт Желанье прикоснуться, Хотя бы к ручке, к локотку, Ведь прочее запретно. Никак неймётся старику, Но чувство безответно. Плейбой и жалок и смешон Суетностью своею. Одной ногой в могиле он, Но телa вожделеет. Слезится катарактный глаз, Мутнея от азарта. В отставке бывший ловелас, И бита его карта. Будь мудрым, дедушка, не лезь, Там юность балом правит... Всё бестолку. Он в этом весь. Могила лишь исправит
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