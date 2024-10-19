Жители Херсонской области призвали убрать могилу нациста с мемориала ВОВ

В селе Костогрызово Алешкинского района Херсонской области местные жители добиваются переноса могилы украинского националиста Валерия Чуприны с территории мемориала воинам Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.
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