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У ЕС отсутствует план войны с РФ и мирный план по Украине

У ЕС отсутствует план войны с РФ и мирный план по Украине

Экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что у Европейского союза отсутствует план войны с Россией, а также мирный план по Украине.

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