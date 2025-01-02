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Кому выгодно сбивать летающие над Россией пассажирские самолёты?

Кому выгодно сбивать летающие над Россией пассажирские самолёты?

Трагедия с крушением самолета авиакомпании Azal («Азербайджанские авиалинии»), выполнявшего рейс Баку – Грозный, которая произошла 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане, не оставила равнодушным никого.

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Комментарии
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Александр Жигилий
https://youtu.be/fVCdAdHMaUM?si=u1nNrzrrY1QfwIys&amp;t=2137 Близко к истине соучившегося!!!
Авиакатастрофы в Казахстане и Южной Корее Часть 2. Анализ Андрея Литвинова.
YouTube
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8 час.
Александр Жигилий
Кто хочет понять правду- смотрите здесь анализ Андрея Литвина-эксперта!!!
Ответить
8 час.
АЖ
Александр Жигилий
https://youtu.be/fVCdAdHMaUM?si=u1nNrzrrY1QfwIys&amp;t=2137
Авиакатастрофы в Казахстане и Южной Корее Часть 2. Анализ Андрея Литвинова.
YouTube
Ответить
8 час.

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